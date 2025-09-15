Фестиваль активного долголетия «Осенний марафон» прошел в Мытищах

Участники энергично размялись под руководством заслуженного мастера спорта по самбо Татьяны Байковой. Провели в парке Мира зажигательный флешмоб «Зумба» для взрослых, а внуков, пришедших за компанию, порадовали различными мастер-классами.

Участница активного долголетия Елена Матлова поделилась, что за три года не пропустила ни одной спортивной активности.

«Я работающая пенсионерка, и коллеги постоянно спрашивали, как мне удается так хорошо выглядеть. Благодаря таким мероприятиям, которые прибавляют здоровья, хорошего настроения и красоты», — сказала Елена Матлова.

Часть фестиваля была посвящена раскрытию креативных способностей. Студия «Подиум» представила дефиле, в котором участники смогли раскрыть свой творческий потенциал, выбрав мастер-классы по интересам: от «Лоскутной истории» до «Правополушарного рисования», «Каллиграфии» и «Цветов из фоамирана».