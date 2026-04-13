Фермеры в Коломне переходят на выращивание клариевого сома

В городском округе Коломна фермеры меняют специализацию из-за роста стоимости кормов и поиска более эффективных моделей производства. Примером такого перехода стала ферма по выращиванию клариевого сома в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). За три года она достигла стабильных объемов производства и готовится к расширению.

Предприниматели отказались от свиноводства, так как прежняя модель перестала быть рентабельной из-за роста затрат на корма и ограниченности площадей. В поисках альтернативы они обратились к аквакультуре высокой плотности — технологии, позволяющей получать большие объемы продукции на минимальной площади.

Сейчас ферма занимает всего 10 бассейнов по 4 кубометра воды — около 40 кубометров. Годовой объем производства достигает 20 тонн рыбы с потенциалом выхода на 25 тонн. Традиционные виды рыб допускают плотность выращивания около 50 кг на кубометр, а клариевый сом — до 300 кг на кубометр. Это увеличивает производительность площади примерно в шесть раз.

Себестоимость килограмма продукции составляет около 220 рублей, а отпускная цена — около 300 рублей. Таким образом, валовая маржа достигает порядка 80 рублей на килограмм. Основные расходы связаны с энергетикой, но они остаются умеренными: отопление фермы обходится примерно в 10 тысяч рублей в месяц.

Производственный цикл занимает полгода, что позволяет получать два урожая в год. Ферма обслуживается командой из трех человек. После трех лет работы проект вышел на стабильный сбыт и готовится к масштабированию. В планах — запуск новой площадки, что позволит увеличить объемы производства и закрепиться на растущем рынке аквакультуры.