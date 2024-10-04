Фермерская ярмарка откроется в парке Солнечногорска 5 октября

Общеобластное мероприятие «Парки. Осень, Заряжай!» пройдет в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска 5 октября. На площадке за памятником Лермонтову будет работать ярмарка «Фермерский домик». Все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей.

В этот день для жителей и гостей Солнечногорска также проведут активности для всей семьи: анимационные и концертные программы, творческие мастер-классы, выставку изделий ручной работы и фотозону «Самоварные истории».

«Тематика общеобластного мероприятия посвящена золотой осени. Мы приглашаем провести субботний день всей семьей на свежем воздухе в благоустроенном солнечногорском парке. Уверена, что на празднике каждый сможет найти то, что ему по душе: от вкусных угощений до детской развлекательной и концертной программ», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.