Фермерская ярмарка откроется в парке Солнечногорска 5 октября

Общеобластное мероприятие «Парки. Осень, Заряжай!» пройдет в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска 5 октября. На площадке за памятником Лермонтову будет работать ярмарка «Фермерский домик». Все желающие смогут продегустировать и приобрести продукцию местных производителей.
В этот день для жителей и гостей Солнечногорска также проведут активности для всей семьи: анимационные и концертные программы, творческие мастер-классы, выставку изделий ручной работы и фотозону «Самоварные истории».
«Тематика общеобластного мероприятия посвящена золотой осени. Мы приглашаем провести субботний день всей семьей на свежем воздухе в благоустроенном солнечногорском парке. Уверена, что на празднике каждый сможет найти то, что ему по душе: от вкусных угощений до детской развлекательной и концертной программ», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
На ярмарке семейная сыроварня «Лавка Абрамовых» из деревни Соколово представит разнообразные сыры, изготовленные по французским технологиям созревания. Крестьянинское фермерское хозяйство «Золотой теленок» из деревни Козино предложит домашнее молоко, сыры, творог, сметану, масло и яйца. Также творческие коллективы округа порадуют гостей концертом под названием «Симфония осени».