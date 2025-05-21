Фермерское хозяйство из Коломны расширит производство зерновых и ягод

Крестьянско-фермерское хозяйство «Виктория» в городском округе Коломна увеличит площадь обрабатываемых земель на 12,7 гектаров. Участок ему выделили в аренду без торгов.

Фермерскому хозяйству «Виктория» в Коломне более 30 лет. Сейчас на предприятии главное внимание уделяют растеневодству: здесь выращивают зерновые культуры и заготавливают корма для сельскохозяйственных животных. В 2024 году аграрии собрали 1140 центнеров ячменя и 940 центнеров пшеницы.

«Уже много лет на полях вблизи села Черкизово мы выращиваем ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, а также заготавливаем сено. В планах на будущее — развитие плодово-ягодного направления. На выделенном участке земли сельхозназначения хотим выращивать садовую землянику и малину», — рассказали фермеры.

Напомним, ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.