Фермер из Рузы выкупил 43 гектара областной земли

Фото: Медиабанк МО

Министерство имущественных отношений Московской области и глава крестьянского хозяйства в Рузе заключили договор купли-продажи в отношении земельного участка площадью 43 гектара. Он располагается в деревне Старая Руза.

«Выкупленный участок фермер планирует использовать под кормовую базу, а в будущем построить загоны и перевести на эту территорию всё своë хозяйство», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, сейчас фермерское хозяйство состоит из 900 овец. Ферма выращивает животных восемь лет и поставляет экологически чистое мясо для всей Московской области. В 2020 году хозяйству предоставили грант на развитие семейной фермы в размере 11,7 миллиона рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начался прием заявок на гранты семейным фермам.

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