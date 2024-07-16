Андрей Воробьев: прием заявок на гранты семейным фермам начался в Подмосковье

Семейные фермы могут получить гранты на развитие своего хозяйства в Подмосковье. Прием заявок на получение поддержки продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Победители получат поддержку в размере до 30 миллионов рублей, которую можно будет направить на развитие своей фермы. Такой конкурс в регионе проводят регулярно, в прошлом году гранты на общую сумму 118 миллионов рублей выиграли семь хозяйств.

«Важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме», — отметил губернатор.