Андрей Воробьев: прием заявок на гранты семейным фермам начался в Подмосковье

Семейные фермы могут получить гранты на развитие своего хозяйства в Подмосковье. Прием заявок на получение поддержки продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Победители получат поддержку в размере до 30 миллионов рублей, которую можно будет направить на развитие своей фермы. Такой конкурс в регионе проводят регулярно, в прошлом году гранты на общую сумму 118 миллионов рублей выиграли семь хозяйств.
«Важно, чтобы семейная ферма была зарегистрирована на сельских территориях Подмосковья не менее года и не имела задолженностей перед бюджетом. Еще одно условие — минимум два члена семьи главы хозяйства должны официально работать на ферме», — отметил губернатор.
Полученные деньги можно направить на покупку земельных участков, строительство, модернизацию оборудования, погашение льготного инвестиционного кредита или уплату процентов по нему.
Победителей определят до 13 сентября. Подать заявку на участие можно по ссылке.