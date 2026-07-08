Фермер из Луховиц масштабирует хозяйство и готовится к открытию магазина

В деревне Круглово фермер Алексей Кожекин, глава КФХ «Луховицкая Акваферма», продолжает расширять свое хозяйство. За короткий срок на предприятии запустили вторую линию и достроили третью, в течение двух-трех недель рыбу рассадят по всем трем.

Также возведена пристройка, где разместятся инкубационный цех и зимовальный пруд для получения собственной икры. На финальной стадии находится строительство магазина, который откроется в течение месяца.

Общее поголовье рыбы на ферме составляет порядка 35 тысяч штук: около 15 тысяч стерляди и 20 тысяч осетра — от мальков весом 25 граммов до крупных особей массой до семи килограммов.

Фермер использует замкнутую систему водоснабжения с постоянной циркуляцией и очисткой воды. Это позволяет контролировать все параметры среды и достигать высокой плотности посадки — до 1,5 тонны рыбы в одном бассейне. По словам фермера, в открытых прудах такие показатели недостижимы.

Продукция предприятия уже пользуется спросом как среди жителей округа Луховицы, так и у приезжих покупателей, в том числе из Москвы. В прошлом году хозяйство получило компенсацию на корма в размере 20–30 % от расходов, и в ближайшие недели фермер планирует вновь подать заявку на возмещение.

Алексей Кожекин отметил, что главная сложность в рыбоводстве — постоянный контроль и риски гибели поголовья. Болезнь одной особи может поразить всю линию. Для подстраховки на ферме созданы три независимые друг от друга линии, что исключает вероятность потери всего поголовья. К концу года планируется организовать собственное воспроизводство малька, чтобы полностью отказаться от закупки молоди со стороны.