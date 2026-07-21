Учительница из Балашихи получила сертификат на жилье по социальной ипотеке

Елена Николаевна рассказала, что после окончания педагогического колледжа в Истре в 2018 году она возвращалась в родное село в Нижегородской области, но через год решила уехать в Подмосковье, так как оно показалось ей более перспективным и привлекательным.

Молодая учительница долгое время могла снимать лишь комнату, а затем арендовала однокомнатную квартиру. Два года назад Елена Мордвинова вышла замуж за своего земляка, и они решили участвовать в госпрограмме «Жилище», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Когда заявку одобрили, супруги решили, что будут искать не квартиру, а дом — они оба из села, и это было их мечтой. Первым делом Елена планирует обустроить кухню и пригласить в гости родителей.