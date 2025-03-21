Фехтовальщица из Химок стала серебряным призером турнира «Московская сабля»

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок завоевала серебряную медаль в традиционном турнире по фехтованию «Московская сабля». В соревновании приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии.

Турнир прошел в память о двукратном серебряном призере Олимпийских игр, заслуженном мастере спорта СССР Михаиле Бурцеве.

Яна Егорян прошла в финал, но уступила сопернице со счетом 15:12. Всего в личном первенстве встретились более 70 фехтовальщиц.

Отметим, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян победила в первой в истории российского фехтования серии Гран-при. Денежное вознаграждение она потратила на развитие детского сабельного спорта в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.