Фехтовальщица из Химок стала серебряным призером турнира «Московская сабля»
Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок завоевала серебряную медаль в традиционном турнире по фехтованию «Московская сабля». В соревновании приняли участие сильнейшие спортсмены из России и Белоруссии.
Турнир прошел в память о двукратном серебряном призере Олимпийских игр, заслуженном мастере спорта СССР Михаиле Бурцеве.
Яна Егорян прошла в финал, но уступила сопернице со счетом 15:12. Всего в личном первенстве встретились более 70 фехтовальщиц.
Отметим, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян победила в первой в истории российского фехтования серии Гран-при. Денежное вознаграждение она потратила на развитие детского сабельного спорта в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.