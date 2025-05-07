Фасад и окна ДК «Юбилейный» в Воскресенске украсили к 80-летию Победы

Акция «Окна Победы» впервые прошла в 2020 году, который объявили в России Годом памяти и славы. Ее организуют для сохранения традиций и передачи подрастающему поколению исторический памяти о Великой Отечественной войне.

Учащиеся студии изобразительного искусства «Кисточка», которой руководит Ольга Арбузова, украсили окна и фасад Дворца культуры «Юбилейный» праздничной символикой в память о героях войны. Участие в акции могут принять все желающие. Для этого необходимо поделиться фотографиями оформленных окон в социальных сетях, в посте указать хештег #ОкнаПобеды.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, как проходит подготовка к празднованию 80-летия Победы. В Подмосковье проведут более 6000 мероприятий.