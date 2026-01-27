Фармкомпания в Дубне зарегистрировала новый препарат для лечения диабета

Резидент особой экономической зоны «Дубна» — компания «ПСК Фарма» — зарегистрировала новый препарат для лечения сахарного диабета второго типа. Он предназначен для людей старше 18 лет.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что препарат «Саксаглиптин ПСК» будут выпускать в таблетках в двух разных дозировках. Его будут рекомендовать принимать в сочетании с диетой и физическими упражнениями.

Это уже третий препарат из линейки глиптинов для лечения диабета, который выпускает «ПСК Фарма». Его внесли в список жизненно необходимых и важнейших.

«Согласно публичным данным, в прошлом году в бюджетном сегменте продано более 200 тысяч упаковок саксаглиптина. На нашем предприятии в ОЭЗ „Дубна“ мы можем производить до 1,9 миллиона упаковок в год, что позволяет удовлетворить потребность рынка даже при потенциальном росте спроса в ближайшие несколько лет», — пояснила генеральный директор компании Евгения Шапиро.

Новый препарат можно использовать также в рамках комбинированного лечения разных форм сахарного диабета второго типа.