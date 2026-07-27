«Это было как шоу»: в Коломне сотни скворцов устроили массовое нашествие

В Коломне на частный двор налетели сотни скворцов. Об этом рассказала местная жительница Виктория в беседе с 360.ru.

По словам девушки, нашествие длилось около 40 минут. Птицы прилетали волнами: садились, взлетали и снова возвращались на место, а затем резко улетали. Виктория предположила, что скворцов привлекли обработанные от насекомых деревья — возможно, птицы приняли их за лакомство.

Она отметила, что такого количества птиц не видела никогда — по ее оценке, их было несколько сотен. Несмотря на шум и щебет, двор не пострадал. Зато после нашествия на участке не осталось насекомых.

«Это было как шоу, интересно. Ничего плохого сказать не могу, это было интересно, забавно. Необычно», — поделилась Виктория.

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