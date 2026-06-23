Полчища саранчи заполонили дороги и угрожают урожаю в Калмыкии

Полчища саранчи заполонили дороги и степи Калмыкии, создав угрозу для местного урожая. Об этом рассказал житель Черноземельского района Садам в беседе с 360.ru.

По словам мужчины, насекомые действительно появились в районе и местные власти уже обрабатывают поля тракторами с поливом.

«Они в населенном пункте так не бывают, им больше зеленая степь интересна. Высохшую они и не трогают», — пояснил собеседник 360.ru.

Как выяснил телеграм-канал Shot, насекомыми заражено уже 343 тысячи гектаров земли, а также дороги, дома и огороды Ростовской области и Калмыкии. Людям приходится буквально «ходить по саранче». Жители опасаются, что вредители могут погубить весь урожай.

Со схожей ситуацией в прошлом году сталкивались украинские аграрии. Там нашествие саранчи уничтожило до трети посевов, а военные действия не позволяли использовать традиционные методы борьбы с вредителями.