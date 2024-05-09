«Эстафета памяти» прошла в Балашихе в День Победы | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 19:41 «Эстафета памяти» прошла в Балашихе в День Победы Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Патриотический забег «Эстафета памяти» прошел в центре Балашихи. Участие приняли около 150 человек.

Участники забега приходили в футболках с портретами родственников-фронтовиков, ветеранов Великой Отечественной войны. Жители преодолели две дистанции: в 2,5 и 6 километров.

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Перед забегом участники и гости спортивного праздника возложили цветы к Вечному огню на площади Славы.

Один из участников пришел со своей собакой породы бордер-колли по кличке Брошка. Пес пробежал дистанцию вместе со своим хозяином. На финише бордер-колли вручили заслуженную медаль.

«Наш забег носит традиционное название — „Эстафета памяти“. Особенность нашей акции в том, что каждый участник бежит с портретом своего героя. В таком масштабе мы его еще не проводили никогда. Это однозначно память поколений и большая мотивация для ребят — жителей Балашихи», — рассказал депутат Балашихи Антон Орешков.

Всем участникам вручили памятные медали, призеров наградили дипломами и кубками.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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