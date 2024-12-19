Эстафета ко дню рождения Олимпийского Мишки прошла в Химках

День рождения символа Олимпиады-80 отметили жители Химок на лыжном стадионе «Снежинка». Присутствующим рассказали о том, как придумали Мишку и как его создавали.

Участие в мероприятии приняли дети с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

«19 декабря 1977 года к началу 22-й летней Олимпиады создали и показали всему миру наш талисман — Олимпийского Мишку. Медведь — сильный и смелый зверь. Как раз именно такими качествами должен обладать спортсмен–победитель», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Участники встречи проявили ловкость в веселой эстафете и смекалку в новогодней игре. Статуэтки Олимпийского Мишки Дед Мороз подарил всем присутствующим.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти и реализуется в округе с начала июля.