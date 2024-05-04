«Есть все возможности». Юных белгородцев разместили на спортивной базе в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 12:22 «Есть все возможности». Юных белгородцев разместили на спортивной базе в Подмосковье Саитов: на спортбазах в Подмосковье для юных белгородцев создали все условия Телеканал «360»

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Около полусотни детей из Белгородской области доставили на спортивную базу в Подмосковье. Двукратный олимпийский чемпион по боксу, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов в интервью Ксении Присекиной на 360.ru рассказал о быте юных спортсменов.

«Когда были последние бомбежки, поняли, что надо помогать», — отметил он.

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Саитов пояснил, что во время регулярных обстрелов в Белгороде, они обратились в Минспорта с просьбой найти спортсменов для эвакуации. В итоге удалось на две недели забрать из опасных зон 47 мальчиков и девочек от 10 до 16 лет. В Подмосковье их день состоит из утренней зарядки, онлайн-уроков, тренировок и разминок по вечерам.

«Как профессиональный спортсмен, который всю свою жизнь спортивную прожил на спортивных базах, хочу сказать, что мы жили в гораздо худших условиях. Здесь у ребят есть все возможности: спортивные залы, спортивное необходимое оборудование, плюс СПА, банный комплекс, вечером можно фильм посмотреть», — подчеркнул боксер.

Он добавил, что для детей подготовят экскурсии, встречи и мастер-классы с известными спортсменами.

«Если Минспорт обратится с такой же просьбой, также отреагируем, также на этой базе ребят разместим. Там условия есть, чтобы заниматься любым видом спорта практически, включая игровые и силовые», — заключил спортсмен.

Полное интервью можно посмотреть на Rutube-канале 360.ru.