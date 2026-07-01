Еще тысячу онлайн-заявок на выплаты на новорожденного подали в Подмосковье

За прошедшую неделю в Московской области поступило более 1,1 тысячи заявлений на выплату для покупки вещей и средств по уходу за новорожденными. С начала года на региональный портал подано свыше 28 тысяч электронных заявлений, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Выплату в размере 20 тысяч рублей могут получить родители, у которых ранее не был оформлен подарочный набор. Услугу предоставляют семьям, где дети родились в Московской области.

Чтобы подать заявление, нужно указать данные ребенка и банковские реквизиты. Рассмотрение заявления занимает до семи рабочих дней, а при положительном решении деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.

Оформить услугу можно на региональном портале по ссылке. Искусственный интеллект, который работает в системе, распознает документы и находит неверные файлы.