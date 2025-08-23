Еще трое врачей из Мытищ получили сертификаты на приобретение жилья

Сертификаты на приобретение жилья торжественно вручили трем медикам Мытищинской больницы в Доме Правительства Московской области. Благодаря программе специалисты смогут получить от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса.

Вошли в число медиков-новоселов: Ирина Матвеева — акушерка, Светлана Синдеева — операционная медсестра, Дмитрий Король — врач-педиатр.

Компенсация суммы основного долга будет выплачиваться в течение 10 лет ежемесячно, а сам получатель социальной ипотеки будет платить только проценты по кредиту.

Учитывался при выдаче «Социальной ипотеки» стаж работы по специальности на территории Российской Федерации не менее трех лет. Мера поддержки будет оказана врачам и среднему медперсоналу. Получить жилье смогут: гражданин и члены его семьи (супруг, дети), у которых нет жилого помещения на праве собственности или жилого помещения по договору социального найма в Московской области.