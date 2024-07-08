Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке

Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру по программе льготной ипотеки. Инна Кондратьева переедет в новое жилье вместе с 11-летней дочкой Евой.

Молодая семья долгое время жила в небольшой квартире вместе с родственниками. О программе поддержки Инне рассказала бабушка. Льготная ипотека позволила приобрести свою «двушку».

«В квартире можно было сразу жить. Но пока есть время мы решили переклеить обои, поменяли мебель. Переезжаем летом: ждали окончания школы. Ева как раз заканчивает начальную школу. В среднюю запишемся по новому адресу», — рассказала она.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Получить поддержку могут молодые люди до 35 лет, которые нуждаются в жилье, зарегистрированы в Подмосковье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки в регионе. Жилье по ней уже получили 600 педагогов.

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