Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев .

В конце мая первые сертификаты вручили 47 медикам, включая врачей, фельдшеров, медицинских сестер и акушерок. Сегодня еще 30 сертификатов передали педагогам и молодым учителям. При этом до конца недели свидетельства получат еще 48 работников здравоохранения.

«Мы продолжаем вручать сертификаты людям самых востребованных, самых ценных профессий — тем, кто учит, кто лечит, кто посвящает себя научным открытиям и укрепляет наш ОПК, а также тем, кто помогает добиваться успехов в спорте», — указал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что программа «Социальная ипотека» позволяет приобрести жилье по доступной цене. Московская область оплачивает половину стоимости квартиры как первоначальный взнос, вторую половину участник берет в ипотеку. Регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует эту сумму. Проценты по ипотеке специалист должен погасить самостоятельно.

«Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016-го, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более трем тысячам человек», — отметил губернатор.

Сертификаты на приобретения жилья по льготной программе получили специалисты из Красногорска, Подольска, Балашихи, Домодедова, Лобни и других городских округов Подмосковья.