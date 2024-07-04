«Жильем обзавелись уже почти 600 педагогов». Воробьев — о реализации программы соципотеки
Воробьев: первыми получателями соципотеки стали медики и учителя
Реализация программы «Социальная ипотека» продолжается в Подмосковье. В этом году первыми получателями сертификатов на покупку жилья стали специалисты сферы здравоохранения и учителя, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В конце мая первые сертификаты вручили 47 медикам, включая врачей, фельдшеров, медицинских сестер и акушерок. Сегодня еще 30 сертификатов передали педагогам и молодым учителям. При этом до конца недели свидетельства получат еще 48 работников здравоохранения.
«Мы продолжаем вручать сертификаты людям самых востребованных, самых ценных профессий — тем, кто учит, кто лечит, кто посвящает себя научным открытиям и укрепляет наш ОПК, а также тем, кто помогает добиваться успехов в спорте», — указал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что программа «Социальная ипотека» позволяет приобрести жилье по доступной цене. Московская область оплачивает половину стоимости квартиры как первоначальный взнос, вторую половину участник берет в ипотеку. Регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует эту сумму. Проценты по ипотеке специалист должен погасить самостоятельно.
«Сегодня мы вручили сертификаты 30 учителям, а всего в этом году — 73. С 2016-го, когда мы запустили программу соципотеки, своим жильем обзавелись уже почти 600 педагогов. А если брать все профессии, то улучшить жилищные условия программа помогла уже более трем тысячам человек», — отметил губернатор.
Сертификаты на приобретения жилья по льготной программе получили специалисты из Красногорска, Подольска, Балашихи, Домодедова, Лобни и других городских округов Подмосковья.
На получение жилищной субсидии могут претендовать учителя в возрасте до 50 лет (женщины) 55 лет (мужчины) по нескольким специальностям. Необходимый стаж работы на территории России должен составлять не менее пяти лет. Молодым педагогам до 35 лет требуется проработать не менее трех лет в Московской области.
Важным условием программы является отсутствие собственного жилья или наличие жилья, не соответствующего учетной норме, установленной в соответствующем муниципальном образовании. Кроме того, в Подмосковье действует целый ряд региональных мер соцподдержки для педагогов, включая компенсацию аренды жилья (20 тысяч рублей в месяц), пособия для молодых специалистов, доплаты за классное руководство и многое другое.
Учитель русского языка и литературы СОШ № 28 из Люберец Надежда Близнюк поблагодарила правительство Московской области за поддержку и возможность принять участие в программе.
«Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области, министерству образования нашего региона!» — поделилась учитель русского языка и литературы СОШ № 28 из Люберец Надежда Близнюк.
По программе «Социальная ипотека» до конца текущего года планируется выдать 295 сертификатов. Из них 160 предназначены для медработников, 73 — для учителей, 57 — для молодых ученых и уникальных специалистов ОПК, а также пять — для тренеров. Полный перечень профессий, имеющих право на участие в данной программе, можно найти на портале Министерства жилищной политики Московской области.
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