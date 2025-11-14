«Еще и с отоплением». В Подмосковье обнаружили крысиное королевство

Baza: крысы построили свой город в одном из дворов в Подмосковье

В Подмосковье нашли крысиное королевство. Грызуны обустроили свой «город» в одном из дворов, сообщил Telegram-канал Baza .

«Пустырь возле ЖК „Гусарская баллада“ на улице Михаила Кутузова облюбовали крысы — жители дома постоянно наблюдают газон, испещренный норами», — написали журналисты.

Рядом проходит теплотрасса, так что жилье у крыс еще и с отоплением.

Нашествие грызунов распространенная проблема в столице и области. Ранее стало известно, что полчища крыс оккупировали дом на севере Москвы. Помимо этого, жильцы столкнулись с нашествием комаров и зловонным запахом из затопленного подвала. Коммунальные службы и управляющая компания на жалобы людей никак не отреагировали.

Огромные мыши появились и на юго-западе Москвы. Грызуны проникают в квартиры, воруют еду и совершенно не боятся людей. Они спокойно ходят по столам и шуршат в углах.