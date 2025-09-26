Гигантские крысы оккупировали ЖК на юго-западе Москвы

Мыши невероятных размеров заполнили ЖК «Саларьево парк» на юго-западе Москвы. Грызуны бегают по квартирам, воруют еду и ничуть не стесняются людей — спокойно ходят по столу и шуршат в углах. Некоторые жители видели их даже под натяжными потолками. Подробнее о случившемся рассказала в беседе с 360.ru очевидица.

«Опасность и в том, что они для детей — центр притяжения. Те бегут их ловить, лезут в нору. Детки чужие, кто повзрослее — так и на замечания не реагируют. А даже если укусит крыса — это уколы от бешенства», — заявила она.

По словам собеседницы 360.ru, жильцы жаловались во множество инстанций: в префектуру Троицкого и Новомосковского округов, управу района Коммунарка, мэрию. На единой горячей линии заявили, что управляющая компания не подписала какой-то договор.

В УК на жалобы отвечают стандартным сообщением — «мероприятия по дератизации проводятся ежемесячно». Однако жильцы не видели никаких работ, об их проведении отчитываются только на бумагах.

Недавно в этом же доме появились тараканы. Жильцы пожаловались на насекомых управляющей компании. Ответ от УК был удручающим — сотрудники якобы осмотрели дом, но ничего не нашли.

Присланное видео с тараканами в лифте назвали саботажем со стороны конкурентов. Основанием для этого послужило якобы необычное место, где засняли насекомых. Для них не свойственно появляться днем в людных местах — таких как лифтовая кабина.