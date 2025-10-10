Дом на севере Москвы оккупировали крысы и комары. Виноваты коммунальщики?
Жители дома на севере Москвы пожаловались на нашествие крыс и полчища комаров
Крысы, комары и зловонный запах из затопленного подвала в первом подъезде — с такими проблемами столкнулись жильцы дома на улице Расковой на севере Москвы. Коммунальные службы и управляющая компания «Жилищник» на жалобы людей никак не отреагировали.
Владельцы квартир в беседе с РИАМО заявили, что вызвавший затопление подвала засор образовался еще летом. В застоявшейся воде начали плодиться комары, которые буквально заполонили весь дом. Кроме того, подвальное болото источает вонь, проникающую в помещения.
«Из-за укусов комаров у соседки началась аллергическая реакция. Невозможно представить, какие это звери. Это не те лесные комары, к которым мы привыкли. Эти мелкие, их почти не слышно, они очень сильно и много кусают», — заявила одна из жительниц дома.
Еще одной проблемой жильцов стали крысы. Расставленные капканы приходится очищать практически каждый день.
Снятыми в доме кадрами жильцы поделились с 360.ru.
На все жалобы жителей управляющая компания присылает отписки, а в последний раз одна из владелиц квартир получила ответ с фотографиями из соседнего подвала, где никакого затопления нет.
В официальном ответе управляющей компании говорится, что колодец для отвода воды из подвала оказался засыпан землей, поэтому куда откачку проводить некуда. Ситуацию усугубляет то, что в доме деревянные перекрытия, которым образовавшаяся в доме сырость противопоказана.
Недовольные жители пытались через суд отказаться от услуг УК, чтобы управлять домом через товарищество собственников, но получили отказ.
В надежде на помощь от бездействующего «Жилищника», доводящего дом до аварийного состояния, владельцы квартир отправили жалобы в столичное управление Роспотребнадзора и Мосжилинспекцию.
В конце сентября на нашествие тараканов и крыс пожаловались жители ЖК «Саларьево-парк» на юго-западе Москвы. На все жалобы жильцов управляющая компания отвечала отписками и заявлениями, что дератизация проводится ежемесячно. Но жильцы таких работ ни разу не видели.