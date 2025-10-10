Дом на севере Москвы оккупировали крысы и комары. Виноваты коммунальщики?

Крысы, комары и зловонный запах из затопленного подвала в первом подъезде — с такими проблемами столкнулись жильцы дома на улице Расковой на севере Москвы. Коммунальные службы и управляющая компания «Жилищник» на жалобы людей никак не отреагировали.

Владельцы квартир в беседе с РИАМО заявили, что вызвавший затопление подвала засор образовался еще летом. В застоявшейся воде начали плодиться комары, которые буквально заполонили весь дом. Кроме того, подвальное болото источает вонь, проникающую в помещения.

«Из-за укусов комаров у соседки началась аллергическая реакция. Невозможно представить, какие это звери. Это не те лесные комары, к которым мы привыкли. Эти мелкие, их почти не слышно, они очень сильно и много кусают», — заявила одна из жительниц дома.

Еще одной проблемой жильцов стали крысы. Расставленные капканы приходится очищать практически каждый день.