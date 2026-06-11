Еще девять школьников получили первые паспорта в Королеве

В молодежном центре «Космос» девять школьников из Королева получили первые паспорта гражданина России. Торжественная церемония прошла с участием представителей городской администрации и Московской областной думы.

Получение главного документа стало важным событием для подростков, которым недавно исполнилось 14 лет. Вместе с паспортами ребятам вручили экземпляры Конституции РФ, обложки для документов и поздравительные открытки от губернатора Московской области.

Паспорта школьникам передал заместитель главы города Михаил Криворучко. Он поздравил юных жителей наукограда с новым этапом в жизни и пожелал им ответственно пользоваться правами и возможностями, которые открывает статус гражданина страны.

«Получение паспорта — важный шаг для каждого человека. Желаю вам уверенно идти к своим целям, добиваться успехов в учебе и всегда помнить о своей ответственности перед обществом и государством», — отметил Михаил Криворучко.

Почетным гостем церемонии стал депутат Московской областной думы Сергей Керселян. Он обратился к подросткам с напутственными словами и пожелал им активной жизненной позиции, новых достижений и уверенности в собственных силах.

Подобные церемонии в Королеве проводят на регулярной основе. За время существования этой традиции свои первые паспорта в праздничной обстановке получили уже более 600 юных жителей наукограда. Такой формат позволяет сделать важное событие более запоминающимся для подростков и их семей.

В администрации напомнили, что каждый житель Королева может получить первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого необходимо обратиться в МФЦ не позднее чем через 90 дней после достижения 14-летнего возраста.