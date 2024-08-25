Еще более трех тонн гумпомощи передали жители Люберец в Курскую область

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил о том, что местные жители собрали и передали более трех тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. В помощь вошли товары первой необходимости, средства личной гигиены, продукты питания, одежда, медикаменты, детское питание и питьевая вода.

Владимир Волков напомнил, что в муниципалитете функционируют четыре пункта приема гуманитарной помощи: в отделении партии «Единая Россия», в детской библиотеке «Бригантина», в центре поддержки участников специальной военной операции и их семей и в Малаховке на Комсомольской улице, 1А.

Кроме того, жители смогут внести свой вклад в помощь участникам СВО и жителям Курской и Белгородской областей 31 августа, в День города Люберцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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