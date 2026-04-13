Еще 900 видеокамер системы «Безопасный регион» установили в Подмосковье в марте

В Московской области продолжается развитие системы видеонаблюдения, направленной на повышение уровня безопасности в городах и дворах. В марте в рамках программы «Безопасный регион» установили 902 новые камеры.

С начала года их общее число увеличилось на 2482 устройства. Камеры размещают в местах массового скопления людей, на социальных объектах и в жилом секторе — в том числе в подъездах многоквартирных домов. Решения о точках установки принимают межведомственные рабочие группы в каждом отдельном муниципалитете.

Наиболее активно в марте система расширялась в Жуковском, Люберцах, Мытищах, Подольске, а также в Шатуре и Ленинском округе.

К системе «Безопасный регион» подключили уже более 169 тысяч камер. Часть из них оснастили технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют распознавать лица и фиксировать нарушения общественного порядка.

«В современных условиях видеонаблюдение становится не просто элементом безопасности, а настоящим щитом для жителей Подмосковья. Благодаря новым камерам системы „Безопасный регион“ правоохранительные органы могут оперативно раскрывать преступления, и в целом создается атмосфера защищенности в каждом дворе, на каждой улице. Для жителей это гарантия спокойствия, а для нас — эффективный инструмент профилактики и быстрого реагирования на любые угрозы», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

Эффективность системы подтверждает статистика: только за март с ее помощью раскрыли 1246 преступлений, а также оформили 986 административных протоколов.