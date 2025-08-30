Еще 9 школьников получили первые паспорта в Химках

Глава городского округа Химки Елена Землякова и заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов вручили девяти юным жителям муниципалитета паспорта граждан Российской Федерации. Торжественное мероприятие провели в картинной галерее имени Горшина, где недавно сделали ремонт.

Руководитель муниципалитета обратилась к собравшимся с напутственным словом.

«Этот день символизирует начало нового этапа, когда наши дети становятся полноправными членами большого и дружного общества. Паспорт — это не просто документ, подтверждающий вашу личность. Это символ принадлежности к великой стране с богатой историей, культурой и традициями», — отметила Елена Землякова.

Глава Химок также рассказала ребятам о главном документе страны — Конституции Российской Федерации, в которой закреплены права, свободы и обязанности каждого гражданина.

Напомним, чтобы вручение паспортов прошло в торжественной обстановке, необходимо обратиться с просьбой в МФЦ. Подобные церемонии уже стали доброй традицией в разных городах Подмосковья.

Отметим, что картинную галерею имени Горшина, где школьникам вручили паспорта, недавно обновили: модернизировали развесочную систему и изменили цвет стен. Новую выставку работ художника Василия Верещагина откроют там 12 сентября.