Еще 9 школьникам вручили первые паспорта в Ленинском округе

Глава Ленинского округа поздравил ребят и вручил им памятные подарки. Он подчеркнул, что получение паспорта — это не просто формальность, а важный этап взросления.

«Держа в руках свой первый паспорт, молодые люди осознают себя полноправными членами общества, испытывают гордость за свою страну — Россию. Мы стараемся сделать этот день по-настоящему памятным для наших ребят», — отметил Станислав Каторов.

Вместе с подростками на церемонию пришли их родители. «Наша дочь стала первым гражданином России в семье — мы сами родом из Донбасса и давно живем здесь, но именно она родилась уже в Российской Федерации. Это по-настоящему памятное событие для всей нашей семьи», — рассказала мать одной из участниц мероприятия.

Ежемесячные торжественные церемонии вручения первых паспортов уже стали доброй традицией в Ленинском округе. Для участия в них юные жители муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста, могут обратиться в любой из четырех многофункциональных центров.