Еще 9 нестационарных торговых объектов демонтировали в Мытищах

Масштабная трансформация в сфере торговли, направленная на улучшение качества и соблюдение норм в этой области, началась в Мытищах по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сотрудники администрации демонтировали девять нестационарных торговых объектов с выявленными нарушениями.

Эти объекты располагались по следующим адресам: деревня Шолохово, дом 89; деревня Аксаково, улица Парковая, дом 5а; деревня Ульянково, улица Осташковская, дом 2в; улица Мира, строение 32/2; поселок Туристический Пансионат, Клязьминское водохранилище, дом 7а; улица 4-я Парковая, дом 23; Волковское шоссе, владение 21 и деревня Еремино, улица Нижняя, дом 61.

67 нестационарных торговых объектов, которые нарушали действующие требования и нормы, ликвидировали в Мытищах с начала 2026 года. Обычно основные причины сноса — это несоответствие внешнего вида объекта правилам благоустройства, продажа алкогольной продукции без соответствующих разрешений, нарушение специализации торговой точки, ненадлежащее содержание прилегающей территории, несоблюдение правил благоустройства при размещении нестационарных торговых объектов и несоответствие вида разрешенного использования земельных участков.

Работа в данном направлении продолжается, и сотрудники администрации Мытищ будут активно следить за соблюдением всех требований и норм в сфере торговли.