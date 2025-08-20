Еще 9 юных жителей Ленинского округа получили первые паспорта

В Центральной библиотеке Ленинского городского округа прошла торжественная церемония вручения первых паспортов российским гражданам — 14‑летним жителям округа. Глава муниципалитета Станислав Каторов лично поздравил девять юношей и девушек и вручил им документы, сообщает пресс‑служба администрации.

По словам главы округа, получение паспорта — важный рубеж, открывающий новые права и возможности, в том числе участие в выборах и семейные отношения; он пожелал, чтобы дальнейшие успехи ребят были связаны с Ленинским округом, Московской областью и всей Россией.

Пресс‑служба добавила, что помимо паспортов молодые люди получили памятные подарки от администрации; на церемонии присутствовали их родители, для которых событие также стало значимым и запоминающимся.

Одна из участниц, Елизавета Литвинова, отметила, что гордится тем, что стала гражданкой страны, и воспринимает этот день как важный и волнительный этап; она планирует в будущем попробовать себя в профессии бухгалтера и устроиться на работу следующими летними каникулами.

Организация подобных вручений в округе проходит ежемесячно: получить первый паспорт и принять участие в церемонии может каждый подросток, достигший 14 лет. Оформить документы можно в любом из четырёх многофункциональных центров Ленинского городского округа.