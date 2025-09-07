Еще 70 незаконно установленных НТО снесли в Мытищах в 2025 году

Еще 70 торговых объектов демонтировали в Мытищах с начала года. Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках масштабной трансформации сферы.

В Мытищах демонтируют объекты, установленные за пределами разрешенной территории, которые не содержат прилегающую территорию и облик самого торгового объекта в надлежащем состоянии, нарушают закон о продаже алкоголя и специализацию торговой точки.

Все нестационарные торговые объекты в Мытищах приводят к стандартному внешнему облику. С начала 2025 года преобразили уже 19 таких НТО.

Ранее сообщали, что на территории округа находятся НТО на частной земле, в отношении которых проводят плановые мероприятия по выявлению нарушений и приведению их в нормативное состояние.