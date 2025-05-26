Еще 6 точек летней торговли овощами и фруктами откроют в Мытищах

В Мытищах прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг. Участники рассмотрели заявление от предпринимателей на размещение в нескольких точках города павильонов для летней торговли овощами, фруктами и бахчевыми видами культур.
Еще один предприниматель попросил разрешить вопрос снижения шумовой нагрузки автомойки. Начальник управления Елена Подмаркова отметила, что для окончательного решения вопроса юристам предстоит погрузиться в тему и изучить все обстоятельства дела.
«Также к нам обратился предприниматель для размещения нового вида торговли в фудтраке сети ресторанов „Вкусно — и точка“, который в ближайшее время установят на территории торгово-развлекательного комплекса „Красный кит“», — рассказала Елена Подмаркова.
Начальник управления Елена Подмаркова выразила надежду, что первый в Подмосковье фудтрак данной сети жители города оценят по достоинству.
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