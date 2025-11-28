Еще 6 школьников получили первые паспорта в Павловском Посаде

Торжественные церемонии вручения главного документа гражданина России уже стали доброй традицией в городском округе. Шесть юных жителей муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста, получили паспорта из рук главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова.

Для подростков это событие стало первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Денис Семенов лично поздравил каждого из ребят и пожелал им любить и беречь свою семью, ценить близких людей и с уважением относиться к своей малой родине — Павловскому Посаду.

Глава округа подчеркнул, что паспорт для ребят должен стать символом не только прав, но и осознанной ответственности за свое будущее.

«Уверен, каждый из них внесет свой вклад — учебой, трудом, активным участием в общественной жизни. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы у молодого поколения было как можно больше возможностей для самореализации и успеха», — сказал Денис Семенов.