Еще 6 юных жителей Солнечногорска получили первые паспорта

Каждому школьнику, помимо паспорта, вручили Конституцию Российской Федерации, подписанную открытку от главы округа Константина Михалькова, тематический календарь, блокнот и ручку.

«Получение паспорта — это важное событие в жизни, символизирующее начало нового этапа взросления и ответственности. Мы гордимся тем, что в нашем округе подрастает такое активное и целеустремленное поколение, которое будет строить наше общее будущее», — отметил Нодар Бощеван.

Девушкам на церемонии подарили по букету цветов. Всем участникам мероприятия вручили значки «Движения первых» и обложки для документов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.