Еще 52 тысячи жителей Королева прошли вакцинацию от гриппа

В Королеве продолжается вакцинация против гриппа. В этом году привились уже 52 тысячи человек, среди них — 37 859 взрослых и 13 825 детей.

Основную часть вакцинации провели в поликлинике, а около 3,5 тысяч — в мобильном пункте вакцинации в гипермаркете «Глобус».

В городских поликлиниках ставят «Флю-М», «Совигрипп», и «Ультрикс-квадри». Помимо этого, жители Королева предпочитают вакцину «Превенар» от пневмококковой инфекции.

Отметим, для прохождения вакцинации необходимо записаться к терапевту. Специалист проведет осмотр и отправит в прививочный кабинет. О свободном времени можно узнать на региональном портале «Здоровье», по телефону 122 или через чат-бот @eregistratura_mo_bot в Telegram.

Мобильный пункт вакцинации работает в гипермаркете «Глобус» с понедельника по пятницу с 14:00 до 19:00, а в субботу — с 10:00 до 15:00. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В Московской области подвели итоги ежегодного чемпионата и первенства по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из 24 муниципалитетов. Спортсмены из Королева выступили успешно.