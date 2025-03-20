Еще 5 участков региональных дорог капитально отремонтируют в Домодедове
В администрации Домодедова прошло оперативное совещание с участием главы городского округа, профильных служб и организаций. Стал известен перечень региональных дорог, которые капитально отремонтируют в муниципалитете в 2025 году.
Начальник регионального управления автомобильных дорог № 4 МБУ МО «Мосавтодор» Александр Казаков рассказал, что в этом году отремонтируют региональные дороги протяженностью 11,5 километров.
По Каширскому шоссе заменят асфальт с 60 по 64 километр. Покрытие здесь обновляли в 2019 году, и процент разрушений превысил 60%, так как за сутки здесь проезжают около 30 тысяч автомобилей.
По дороге ММК — Шахово — Гальчино — Сырьево заменят асфальт с 10 по 12 километр. Транспортная сеть в этом районе относится к IV категории, так как в сутки здесь проезжают не более 1600 автомобилей, однако процент разрушений уже достиг 50%.
На этом же участке проведут работы с 4 по 6 километр. За семь лет дорога разрушилась на 60%, поэтому потребовался капитальный ремонт.
На участке дороги Заболотье — Никитское — Авдотьино заменят четыре километра асфальта. Процент разрушений здесь достиг 80%, так как капитальный ремонт проводили в 2000 год.
На транспортной развязке км 44,3 Каширского шоссе капитальный ремонт не проводили с 2000 года, при этом здесь ежедневно проезжают 10 тысяч автомобилей. Процент разрушений превысил 60%.
Всего на капитальный ремонт направят свыше 189 миллионов рублей.
«За два дня до начала проведения работ в адрес администрации поступит уведомление для оповещения жителей. Также вдоль трассы установлены информационные щиты. Все мероприятия согласованы с ГИБДД», — написала в своем Telegram-канале глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.