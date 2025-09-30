Еще 47 школьников получили первые паспорта в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов школьникам. Глава округа Сергей Юров поздравил молодых жителей с важным событием, подчеркнул значимость патриотизма и чести, а также пожелал ребятам оставаться достойными гражданами России.

В рамках мероприятия было вручено 47 паспортов и значков «Движение первых» — символа общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

«Как сложится ваша жизнь и чего вы добьетесь, зависит только от вас. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь вперед, ставьте перед собой самые амбициозные цели и стремитесь к ним», — обратился к ребятам Сергей Юров.

Церемония прошла в рамках акции «Мы — граждане России!», цель которой — сделать процесс получения паспорта важным и запоминающимся моментом в жизни подростков, способствуя формированию у них патриотических чувств и гражданской ответственности.