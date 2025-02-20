Еще 4 участка муниципальных автодорог отремонтируют в Жуковском в 2025 году

Более двух километров муниципальных дорог обновят в Жуковском в этом году. Новое полотно появится на улицах Семашко, Садовой, Ломоносова и Коммунальном проезде.

При этом две дороги отремонтируют благодаря софинансированию из Дорожного фонда Московской области, еще две — в рамках областной дотации.

Самый протяженный участок расположен на Садовой улице. Здесь капитально отремонтируют более километра дороги.

Работы на улице Ломоносова проведут на участке от улицы Фрунзе до улицы Горького.

Ранее мы рассказывали о том, что дорожные знаки отремонтировали еще в 12 округах Подмосковья. В том числе их обновили на улице Мясищева в Жуковском.

Кроме того, в Московской области продолжается ремонт дорожных ограждений. Накануне их обновили еще в восьми округах Подмосковья, в том числе в Жуковском, Балашихе, Истре, Можайске и Мытищах.