Дорожные ограждения отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Еще в восьми округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения. В Минтрансе региона сообщили, что регулярное проведение работ влияет на безопасность движения.

Ограждения восстановили на улицах в Жуковском, Балашихе, Истре, Можайске и Мытищах.

Кроме того, конструкции починили на 38-м километре Каширского шоссе в Домодедове, улице Ганны Шостак в дачном поселке Черкизово в Пушкинском округе и на улице Центральной в деревне Клишева Раменского округа.

«Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в Минтрансе Московской области.

На опасных участках дорог также устанавливают пешеходные ограждения, которые не допускают выезд машин на тротуар.