Еще 4 новых детских сада откроют в Люберцах в 2025 году

Учреждения откроются в этом году в рамках программы по обеспечению доступности дошкольного образования. Их общая вместимость составит 1195 мест.

Об этом сообщила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

«В апреле свои двери откроет детский сад „Любознайка“ на 200 мест, расположенный в поселке Вуги. В начале нового учебного года начнет работу еще один детский сад на 75 мест на улице Гоголя. В третьем квартале запланировано открытие дошкольного учреждения на 360 мест в поселке Мирный, а к концу 2025 года завершится строительство крупного детского сада на 560 мест в жилом комплексе „1-й Лермонтовский“», — уточнила Виктория Бунтина.

В Люберцах все дети от 3 до 7 лет посещают детские сады, а в некоторых микрорайонах отсутствует очередность и с 1,5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в Люберцах.