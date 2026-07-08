Еще 35 тысяч заявлений на выплаты на питание оформили в Подмосковье

С начала года жители Московской области подали более 35 тысяч заявлений на получение выплаты на питание через региональный портал госуслуг. Умные технологии помогают быстро и правильно оформить эту меру поддержки.

Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму в разделе «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Умный сервис автоматически заполняет персональные данные заявителя и его ребенка из личного кабинета госуслуг и информационных систем Минсоцразвития Подмосковья.

Сервис также проверяет право заявителя на выплату, статус предыдущих обращений и наличие действующей меры поддержки. Искусственный интеллект анализирует прикрепленные к заявлению документы. Если файл не читается или прикреплен не в то поле, ИИ показывает предупреждение на экране, что позволяет оперативно заменить некорректный документ до отправки заявки в ведомство.

В Мингосуправления Московской области отметили, что благодаря умным технологиям удается значительно снизить процент технических отказов.

Ежемесячные денежные выплаты на питание назначаются беременным женщинам со срока от 12 недель, кормящим матерям в течение шести месяцев с даты родов, детям до трех лет.