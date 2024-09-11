Еще 30 тысяч человек отучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Более 160 школ для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. С начала года обучение в них прошли почти 30 тысяч пациентов.

На занятиях взрослые и дети узнают о жизни с сахарным диабетом. Пациентов учат определять уровень инсулина в крови, правильно делать инъекции.

«С начала года обучение прошли почти 30 тысяч человек, из них более 1,7 тысячи детей. Посещать занятия в школе важно тем, кто впервые столкнулся с диагнозом и нуждается в получении информации, обучении и поддержке», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Занятия проводятся бесплатно для всех жителей Подмосковья с подтвержденным диагнозом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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