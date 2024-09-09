Еще 30 остановочных павильонов установили в Подмосковье по нацпроекту

Новые остановочные павильоны установили на региональной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что 30 новых остановок установили в 22 городских округах. Часть из них оборудовали павильонами, а для удобства пассажиров и поддержания порядка везде поставили скамейки и урны.

Остановочные пункты в Подмосковье устанавливают двух видов: для междугородних направлений это павильоны из перфорированной металлической панели и металлического каркаса, для городских маршрутов — павильоны из ударопрочного стекла с крышей.

Работа по возведению новых остановок и заездных карманов продолжается в регионе. До конца сезона планируется обустроить еще около 100 пунктов для ожидания транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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