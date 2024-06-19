Еще 30 детских садов построят в Подмосковье за счет внебюджетных средств в 2024 году

Еще 30 детских садов откроют в Подмосковье в этом году за счет внебюджетных источников финансирования. Они заработают в 11 городских округах.

Как рассказали в Минжилполитики региона, один из детских садов откроют в жилом комплексе «Измайловский лес» в Балашихе. Он будет рассчитан на 350 мест. В трехэтажном здании будут заниматься 15 групп. Для них обустроят спальни, игровые, раздевалки, буфеты и туалеты, а также залы для занятий спортом и музыкой, пищеблок и медблок.

Еще одно дошкольное учреждение появится в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове. Туда смогут ходить 300 ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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