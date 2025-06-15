Еще 3 жилищных сертификата вручили врачам в Люберцах

С начала 2025 года в городском округе Люберцы почти 20 врачей получили жилищные сертификаты. Накануне Дня медицинского работника сертификаты вручили еще троим медикам.
Глава округа Владимир Волков отметил, что здравоохранение Люберец насчитывает около пяти тысяч специалистов, ежедневно посвящающих себя спасению жизней и поддержанию здоровья жителей.
Он подчеркнул, что работа медиков сложна и требует большой отдачи, поэтому власти стараются оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе помогая с жилищным вопросом. С начала года врачам предоставлено 15 жилых помещений, а перед праздником еще три сертификата.
Кроме того, при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах продолжаются масштабные работы по обновлению медицинской инфраструктуры: капитальный ремонт проходят взрослая поликлиника в Дзержинском, Ухтомская больница и стационар Московского областного центра охраны материнства и детства.
Также строятся современные поликлиники в поселках Октябрьский, Мирный и в жилом комплексе «Люберецкий». Обновляется как тяжелое, так и легкое медицинское оборудование.
Свыше 25 тысяч человек посетили фестиваль «Шкинь-опера» в Коломне
Крупный выброс плазмы произошел из-за вспышки на Солнце
Детский автогородок в школе имени Сергея Рыбникова проверили в Воскресенске
Проект поддержки учителей и выпускников педагогических вузов запустили в Подмосковье
Почти 4 тысячи охотничьих билетов оформили онлайн в Подмосковье с начала года
Соревнования «Роснефти» по триатлону прошли в Крылатском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте