Еще 3 жилищных сертификата вручили врачам в Люберцах

С начала 2025 года в городском округе Люберцы почти 20 врачей получили жилищные сертификаты. Накануне Дня медицинского работника сертификаты вручили еще троим медикам.

Он подчеркнул, что работа медиков сложна и требует большой отдачи, поэтому власти стараются оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе помогая с жилищным вопросом. С начала года врачам предоставлено 15 жилых помещений, а перед праздником еще три сертификата.

Глава округа Владимир Волков отметил, что здравоохранение Люберец насчитывает около пяти тысяч специалистов, ежедневно посвящающих себя спасению жизней и поддержанию здоровья жителей.

Кроме того, при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах продолжаются масштабные работы по обновлению медицинской инфраструктуры: капитальный ремонт проходят взрослая поликлиника в Дзержинском, Ухтомская больница и стационар Московского областного центра охраны материнства и детства.

Также строятся современные поликлиники в поселках Октябрьский, Мирный и в жилом комплексе «Люберецкий». Обновляется как тяжелое, так и легкое медицинское оборудование.