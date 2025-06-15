Еще 3 жилищных сертификата вручили врачам в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

С начала 2025 года в городском округе Люберцы почти 20 врачей получили жилищные сертификаты. Накануне Дня медицинского работника сертификаты вручили еще троим медикам.

Глава округа Владимир Волков отметил, что здравоохранение Люберец насчитывает около пяти тысяч специалистов, ежедневно посвящающих себя спасению жизней и поддержанию здоровья жителей.

Он подчеркнул, что работа медиков сложна и требует большой отдачи, поэтому власти стараются оказывать им всестороннюю поддержку, в том числе помогая с жилищным вопросом. С начала года врачам предоставлено 15 жилых помещений, а перед праздником еще три сертификата.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Кроме того, при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева в Люберцах продолжаются масштабные работы по обновлению медицинской инфраструктуры: капитальный ремонт проходят взрослая поликлиника в Дзержинском, Ухтомская больница и стационар Московского областного центра охраны материнства и детства.

Также строятся современные поликлиники в поселках Октябрьский, Мирный и в жилом комплексе «Люберецкий». Обновляется как тяжелое, так и легкое медицинское оборудование.

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