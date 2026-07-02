Еще 3 тысячи бойцов СВО оформили выплату взамен земельного участка в Подмосковье

Более трех тысяч участников СВО Подмосковья с начала 2026 года воспользовались региональным порталом государственных услуг, чтобы оформить денежную компенсацию вместо земельного участка. Процедура подачи заявления стала еще удобнее благодаря использованию технологий искусственного интеллекта.

Сервис самостоятельно анализирует документы, которые заявитель прикладывает при заполнении формы. Проверку выполняют в режиме реального времени: если система обнаружит, что файл поврежден, нечитаем или не соответствует установленным требованиям, пользователь сразу получит уведомление и сможет заменить документ до направления заявления на рассмотрение.

Такой подход позволяет сократить количество технических ошибок и ускорить обработку обращений.

Получить услугу могут как сами участники специальной военной операции, так и родственники погибших военнослужащих. Найти сервис можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Земля», выбрав подраздел «Другое».

Для оформления выплаты участникам СВО необходимо иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Также потребуется представить документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации либо награждение государственными орденами за заслуги, проявленные во время участия в специальной военной операции.

Тем, кто уже завершил службу, дополнительно необходимо приложить справку, подтверждающую окончание участия в СВО.

Если за предоставлением выплаты обращаются члены семьи погибшего военнослужащего, вместе с заявлением необходимо представить документы, подтверждающие факт его гибели. Кроме того, при наличии в семье детей младше 23 лет, обучающихся очно, потребуется предоставить справку из образовательной организации.