В городских округах Люберцы и Котельники заступили на дежурство три добровольные пожарные команды. Их создание позволит сократить время реагирования на возгорания и повысить уровень безопасности на территории муниципалитетов, сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Подразделения сформировали на базе ФГКУ «Молния», ФГКУ «Логистический центр № 28» и ООО «Трак-Бетон». Для размещения команд оборудовали специальные помещения, предоставили пожарные автоцистерны, необходимый инвентарь и защитную экипировку. Все добровольцы прошли профильное обучение.

В церемонии открытия подразделений приняли участие представители муниципальных администраций и Главного управления МЧС России по Московской области.

Наличие собственных пожарных команд на крупных предприятиях позволит оперативно приступать к ликвидации возгораний еще до прибытия профессиональных подразделений, снижая риск распространения огня.

В дальнейшем для добровольцев планируют регулярно проводить совместные тренировки с сотрудниками МЧС и занятия по повышению квалификации.