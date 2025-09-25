Еще 28 школьников получили первые паспорта в Домодедове

В молодежном центре «Победа» в городском округе Домодедово прошла церемония вручения первых паспортов юным жителям. В торжественной обстановке документы получили 28 школьников.

Поздравить и поддержать подростков приехали их родные и близкие. Мероприятие посетила и глава Домодедова Евгения Хрусталева.

«Я видела в их глазах волнение, радость и серьезность. Это то чувство, которое навсегда остается в памяти», — отметила руководитель муниципалитета.

После получения паспортов подростки стали полноценными гражданами России. Они приобрели не только права, но и обязанности.

«Желаю им хранить любовь к Родине, уважение к ее истории и стремление быть полезными своему городу и стране», — добавила Евгения Хрусталева.

