Еще 25 тысяч жителей Подмосковья обучились в школах диабета с начала года

Фото: Минздрав МО

Школы для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. Здесь учат принципам правильного питания, технике проведения инъекций и правильному анализу результатов измерений крови. С начала года специалисты обучили еще 25 тысяч человек.

«В Подмосковье работает более 150 школ сахарного диабета. Это особенно важно для тех, кто недавно встретился с диагнозом и нуждается в подробной информации, поддержке и обучении. Сахарный диабет — одно из заболеваний, на течение которого повлиять может сам пациент», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Обучение в школе сахарного диабета бесплатное. Пройти его могут все пациенты с подтвержденным диагнозом. Лечащий врач даст подробную информацию и расскажет о занятиях.

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