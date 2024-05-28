Еще 25 школьникам в Балашихе торжественно вручили первые паспорта

Главный документ школьникам вручили в праздничной обстановке в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». В руки школьникам паспорта передал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«У нас есть традиция встречаться каждый месяц и вручать ребятам паспорта. Я поздравляю вас с этим событием, хочу пожелать вам быть патриотами своей Родины. Сегодня уделяется большое значение развитию молодежи. Появляются различные программы и новые возможности для самореализации. Впереди у вас поступление в учебные заведения, выбор профессии, ставьте перед собой высокие цели и у вас всё получится», — сказал Сергей Юров.

Проект «Мы — граждане России!» в округе реализует общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Так вручение главное документа становится более запоминающимся и торжественным, а также воспитывает чувство патриотизма.

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